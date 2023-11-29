أعلنت "سرايا القدس"- كتيبة جنين، أنّ "مجاهدينا خاضوا مواجهات لساعات طويلة مع قوات الاحتلال وكبدوها خسائر كبيرة". ولفتت، في بلاغ، إلى أنّ "مجاهدينا نفذوا كمائن وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف العدو"، مضيفة "فجرنا عبوات في آليات وقوات مشاة العدو في حارة الدمج وأوقعنا إصابات محققة".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": خضنا مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين وكبدناها خسائر كبيرة وحققنا إصابات بصفوفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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