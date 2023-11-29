مقتل طفلين فلسطينيين أحدهما يبلغ 9 سنوات برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل طفلين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين شمالي الضفة الغربية. وكان قد أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، عن مقتل طفل يبلغ 9 سنوات برصاص القوات الإسرائيلية في جنين شمالي الضفة الغربية. وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي أن مدينة جنين في الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة، بعد مواجهات مسلحة مع الفلسطينيين في المدينة ومحيط مخيمها.

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