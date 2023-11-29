ضياء رشوان: عودة 1258 مصريًا من قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن معبر رفح استقبل 8691 شخصا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية من المتواجدين في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وقال "رشوان"، في بيان للهيئة نقله موقع "القاهرة 24"، إن 1258 مصريًا عبروا من من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، كما تم تسهيل دخول 421 فلسطينيا عالقا بمصر إلى القطاع واستقبال 575 مصابا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنه في سياق هذه الهدنة واصلت مصر جهودها المكثفة على مدار الساعة، لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، منذ بدء دخولها يوم 21 أكتوبر الماضي، وقد ساهم في إرسال هذه المساعدات، التي قدمت مصر نحو 70% منها، عشرات من الدول والمنظمات والهيئات الإنسانية والسياسية، بعدد 239 رحلة جوية وصلت مصر منذ هذا التاريخ.

في السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من حركة "حماس" قوله إن الحركة مستعدة لتمديد التهدئة الإنسانية في غزة لمدة أربعة أيام أخرى، وذلك بحسب وكالة فرنس برس.

وأضاف المصدر أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأنها مستعدة لتمديد التهدئة لمدة أربعة أيام، وأن الحركة ستتمكن من إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم هي وحركات المقاومة والأطراف الأخرى خلال هذه الفترة، وفقا لشروط التهدئة القائمة.