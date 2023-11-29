مفاجأة.. نتنياهو أنقذ يحيي السنوار من 6 عمليات اغتيال

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الصحفي والخبير السياسي الإسرائيلي "بن كاسبيت"، مفاجأة كبيرة من شأنها أن تزيد الحنق الشعبي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، وذلك في مقال له عبر نشرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأكد الصحفي الإسرائيلي أن نتنياهو "رفض 6 عمليات مخابراتية تهدف إلى اغتيال يحيى السنوار زعيم حركة حماس في غزة".

وقال بن كاسبيت: "تم عرض عدد من العمليات المختلفة لقتل زعيم حماس في غزة على رئيس الوزراء خلال السنوات القليلة الماضية من قبل عدد من رؤساء الشاباك المختلفين. لكن في كل مرة كان نتنياهو يتجنب ذلك".

وأضاف الصحفي في مقاله: "العمليات عرضها آخر ثلاثة رؤساء للشاباك: يورام كوهين، ونداف أرغمان، ورونان بار، لكن نتنياهو رفضها جميعا".

في مقالة أخرى، أوضح "بن كاسبيت" تفاصيل عمليات الاغتيال التي تم طرحها من قبل رؤوساء الشاباك على نتنياهو والتي قوبلت جميعها بالرفض.

ويقول الصحفي: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض خطة عملياتية لاغتيال زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، ست مرات على الأقل. وهذا واضح من المحادثات مع عدد كبير جدًا من كبار أعضاء المؤسسة الأمنية في الماضي والحاضر".

وأشار إلى أن "الخطط كانت مكتملة إلى حد كبير ولم تكن تحتاج إلى مزيد من الوقت أو الجهد، إذ كان من الممكن أن تدخل خطة الاغتيال فورا حيز التنفيذ، لاسيما أن يحيي السنوار حينها لم يكن مختبئ بشكل تام، ولكنه كان متواجدا بين الناس وحاضرًا في الصورة بشكل كبير لذا كان الاقتراب منه واغتياله – حينها – أمرًا سهل ويمكن تنفيذه على أرض الواقع".

وأكد "بن كاسبيت" أن العقبة الوحيدة التي وقفت حائلا هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيا، لذا يمكن القول أن نتنياهو أنقذ السنوار من الموت المحقق".

وتابع: "لقد كانت خطط الاغتيال مفصلة ودقيقة إلى أبعد حد، وتضمنت أيضًا تنسيقات لتحقيق النجاح بنسبة 100%، ولم تكن الخطة مخصوصة لاغتيال السنوار فقط وإنما استهدفت الوصول إلى قيادات القمة في حماس، على غرار الحرب التي شنتها إسرائيل على جبهة التحرير الشعبية في جنوب لبنان عام 1982".

ومع تداول المعلومات الواردة في المقال، خرج مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ببيان نفى خلاله ما يتم تداوله عن رفضه خطة قدمتها الاستخبارات الإسرائيلية لتصفية يحيى السنوار.

كما دخل رئيس الشاباك السابق يورام كوهين ليزيد من الطين بلة، ويؤكد ما رواه "بن كاسبيت".

وظهر يورام كوهين، رئيس الشاباك السابق، في برنامج "لقاء مع الصحافة"، أدلى خلاله بتفاصيل عن الخطط التي تم إعدادها للتخلص من يحيي السنوار.

وقال كوهين إن "الشاباك أوصى بتنفيذ عملية اغتيال على جميع قادة حماس في غزة، واقترحت ذلك لاحقًا لـ على المستوى السياسي، كان الشاباك ينظر إلى حماس على أنها منظمة قاتلة، عليها أن تحبط قيادته، في ظل الخطر الكبير الذي تطرحه أجندتها، لكن نتنياهو، رفض كل هذه الفرص العملياتية".