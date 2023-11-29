رسالة من جامعة الدول لمصر بعد جهودها في وقف إطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الأمين العام المساعد سعيد أبو على رئيس قطاع فلسطين والأراضى المحتلة أن ما يحدث من قبل الاحتلال يجعل على المجتمع الدولى مضاعفة جهوده لإنفاذ قراراته وفرض إراداته، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى فى مواجهة هذا العدوان الإسرائيلى المتمادى بجميع أشكاله.

وطالب فى كلمة ألقاها خلال اجتماع المندوبين الدائمين طالب المجتمع الدولى فى هذا الصدد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، مرورًا بعقد مؤتمر دولى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادة السلام العربية لإنهاء الاحتلال، وتمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة حقها فى السيادة والاستقلال.

وأثمن جهود مصر فى إدخال القوافل واستقبال الجرحى لتلبية احتياجات القطاع، وتوجه بتحية اعتزاز وتقدير للمتضامنين مع الشعب الفلسطينى حول العالم دولا وشعوبا الذين وصلت اصواتهم.

وطالب بضرورة استمرار وقف إطلاق النار ووقف آلة الحرب والعنف، والذى راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والشيوخ والنساء الذين راحوا ضحية عدوان غاشم.