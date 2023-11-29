محمود عباس: لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن "قطاع غزة يتعرض لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين".

وقال عباس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم الأربعاء، إنه "لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة".

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة التهديد الاستراتيجي لحل الدولتين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ودعا عباس لوقف إجراءات الضم الصامت والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، مؤكدا أن "التصعيد الخطير في المنطقة سببه الرئيس غياب الحقوق وتجاهلها".

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضي، واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها ليومين إضافيين.