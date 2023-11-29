مصرع عامل داخل مزرعة سمكية فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقى عامل بمزرعة أسماك بمنطقة قلابشو بدائرة مركز الستاموني محافظة الدقهلية، مصرعه صعقا بالتيار الكهربي، وذلك أثناء تشغيل مولد كهربائي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من مستشفى جمصة المركزي، بوصول "جمال.ع.ع"، عامل بمزرعة أسمك بمنطقة قلابشو ومقيم سيدى سالم محافظة كفر الشيخ – جثة هامدة "ادعاء صعق بالتيار الكهربي".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث، بالفحص وسؤال مرافقه شاهد الواقعة ويدعى "خميس.ح.ج"، 24 عاما، عامل بذات المزرعة ومقيم قلابشو دائرة المركز قرر أنه حال عمله والمتوفى بمزرعة سمكية كائنة على طريق الكسارة زمام قرية قلابشو، وقيام المتوفى بتشغيل مولد الكهرباء الخاص بالمزرعة صعقه التيار الكهربائي ما أدى إلى وفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على المتوفى أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10820 جنح مركز الستاموني والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.