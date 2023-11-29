تضامنًا مع غزة.. بلدية أوسلو العلم الفلسطيني أمام مقرها

محمد اسماعيل - القاهرة - أوسلو - (أ ف ب)

رفعت بلدية أوسلو العلم الفلسطيني أمام مقرها الأربعاء في إشارة تضامن مع الشعب في غزة، حيث استشهد آلاف الأشخاص في حملة قصف إسرائيلي كثيف عقب هجوم شنته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر الماضي.

تتزامن هذه المبادرة مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يحتفل به منذ العام 1978 بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت رئيسة بلدية أوسلو آن ليندبو لوكالة فرانس برس على هامش الحدث الذي حضره عدد من المؤيدين للفلسطينيين تجمّعوا في طقس بارد، "عندما نعلم أن أكثر من 5000 طفل فقدوا حياتهم، أي ما يساوي أكثر من 275 صفًا مدرسيًا، فمن الطبيعي أن نحيي ذكراهم".

وقالت "من المهم جدًا التأكيد على أن أوسلو مدينة للجميع، حيث يجب أن تشعر الأقلية اليهودية الصغيرة فيها وكذلك من هم من أصول فلسطينية بالأمان والاعتبار والاندماج".

وكانت البلدية قد نظمت السبت مراسم لإحياء ذكرى الإسرائيليين ضحايا هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس عقب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص قضوا معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.

وتوعّدت الدولة العبريّة بـ"القضاء" على حماس وتشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف، وبدأت عمليّات برّية منذ 27 أكتوبر، ما تسبّب باستشهاد زهاء 15 ألف شخص في قطاع غزّة بينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس.