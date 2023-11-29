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ضبط 4 متهمين بحوزتهم 10 كجم حشيش وأسلحة نارية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (أسوان، الأقصر، الجيزة، المنوفية) جهودهم؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 4 متهمين، بحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة" - بندقيتين خرطوش وطلقتين- فرد محلي وطلقة- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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