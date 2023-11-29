الأمم المتحدة تدعو لتحرك "لا رجعة فيه" لحل الدولتين واعتبار القدس عاصمة مشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، تزامنًا مع إحياء اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى تحرك "لا رجعة فيه" لحل الدولتين واعتبار القدس عاصمة مشتركة.

وقالت تاتيانا فالوفايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف في كلمة كتبها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "مضى وقت طويل منذ كان علينا التحرك بطريقة حازمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأضافت أن هذا يعني “تعايش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أن تصبح القدس عاصمة للدولتين”.