خامنئي: "طوفان الأقصى" عطلت السياسات الأمريكية في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)



أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي، اليوم الاربعاء، أن عملية طوفان الأقصى تمكنت من تعطيل السياسات الأمريكية في المنطقة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قائد الثورة الاسلامية أكد اليوم الاربعاء، أشار إلى التطورات في غزة، وأكد أن عملية طوفان الأقصى التاريخية هي ضد إسرائيل، "ولكنها تقود إلى التخلص من أمريكا".

وقال: "إن هذه العملية التاريخية تمكنت حرفيًا من تعطيل جدول السياسات الأمريكية في هذه المنطقة، وإن شاء الله إذا استمر هذا الطوفان ستمحو الجدول".

وأضاف أن "الهجوم الوحشي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني في جريمته ضد أهل غزة، لم يضرب سمعة الكيان نفسه فحسب، بل سمعة أمريكا أيضًا. لقد سلبت سمعة الدول الأوروبية الشهيرة، وسلبت أيضًا سمعة الحضارة والثقافة الغربية".