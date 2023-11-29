شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المشاركة الكثيفة للمصريين بالخارج رسالة للعالم باستقرار الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية، والتى باتت تفصلنا عنها أياما قليلة فمقرر انعقادها 1,2,3 ديسمبر المقبل، وذلك لنسج ملحمة وطنية جديدة نقدم فيها رسالة للعالم أجمع بأن جموع المصريين خلف الدولة المصرية ومؤسساتها فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، وما يحيط بمصر من صراعات وتوترات متأججة، مشيرا إلى أن المواطنين بالداخل والخارج لا بد وأن يكونوا جزءا من صناعة المشهد من خلال التأكيد على رفض أى محاولة للنيل من استقرار البلاد وتهديد مسيرتها التنموية الواعدة وما نشهده من إنجاز للمشروعات الكبرى فى شتى المجالات.

وأوضح "عمار"، أن تلك الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة فى تاريخ مصر والثالثة بعد ثورة 30 يونيو ويتنافس فيها أربعة مرشحين، تأتى فى توقيت مهم واستثنائى، ما يجعل المشاركة واجبا على الجميع من منطلق المسئولية الوطنية، وذلك حرصا على الوطن وتماسكه والحفاظ على وحدته وقوته، مشيرا إلى أن الجالية المصرية بالخارج حظيت باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وتم إنشاء وزارة الهجرة لمتابعة أحوالهم والتواصل معهم، كما تم تقديم العديد من المبادرات منها بيت الوطن والحصول على سيارة، فضلا عن التمكين السياسى لهم من خلال تخصيص 8 مقاعد فى البرلمان لهم، وغيرها من الجهود.

وأكد "عمار"، أن هناك حرصا على توفير نقاط تجمع قريبة للمصريين للمشاركة فى الانتخابات، والتواصل مع كل الشركات التى بها مصريين لتسهيل مشاركتهم فى الاستحقاق الرئاسى، والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، مشددا أن إدلاء المصريين فى الخارج سيكون تحت إشراف قضائى كامل بإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، بما يبعث برسائل طمأنة وارتياح لدى كافة الأطراف الفاعلة بالخارج والداخل والشعب المصرى، خاصة وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتضع ضوابط وإجراءات واسعة لتحقيق الشفافية والنزاهة بالعملية الانتخابية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، للبناء على المكتسبات التى تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية والتى يجب استمرارها وزيادتها، مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم فى كل خطط الدولة المستقبلية، منوها أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان أولا من وضع رؤية واضحة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وحرص على تنفيذها وخروجها للنور، بجانب العمل على إدماجهم فى مسيرة التنمية المستدامة الجارية بالبلاد وتقديم المبادرات التى يحتاجون إليها والاستفادة من العقول المهاجرة وخبراتهم بمختلف المجالات، مشددا أنه الرئيس السيسى هو القائد الأنسب لقيادة البلاد فى ظل ما نشهده من تحديات جسيمة بالمنطقة.