خارجية قطر: متفائلون بشأن تمديد الهدنة في غزة والمفاوضات تسير في بيئة إيجابية

أكّد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أنّ "قطر متفائلة بشأن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس في الساعات المقبلة".

ولفت إلى أنّ "المفاوضات بشأن الهدنة مستمرة وتسير في بيئة إيجابية".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة، قولها إنّ حركة "حماس" أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة.

ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه الدوحة اجتماعات تضم رئيس "الموساد" الإسرائيلي ومدير الـ"CIA"، حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية: الاتفاق الجديد الذي يجري بحثه في قطر يتضمن إطلاق سراح كل الأسرى بغزة بمن فيهم الجنود.