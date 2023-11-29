الجيش الإسرائيلي والشاباك يزعمان اغتيال قائدين بارزين في مخيّم جنين أحدهما قائد كتيبة جنين

زعم الجيش الإسرائيلي والشاباك، في بيان مشترك، اغتيال قائدين بارزين في مخيّم جنين أحدهما قائد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس.

في وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس"- كتيبة جنين، أنّ "مجاهدينا خاضوا مواجهات لساعات طويلة مع قوات الاحتلال وكبدوها خسائر كبيرة".

ولفتت، في بلاغ، إلى أنّ "مجاهدينا نفذوا كمائن وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف العدو"، مضيفة "فجرنا عبوات في آليات وقوات مشاة العدو في حارة الدمج وأوقعنا إصابات محققة".