الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة قرب باخموت في شرق اوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ قواتها المسلحة سيطرت على بلدة كروموف قرب باخموت في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وفي بيان لها، أوضحت أنّ "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بدعم من الطيران ونيران المدفعية، بتحسين التموضع على طول خط المواجهة وحررت منطقة أرتيموفسكوي السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية"، بحسب تعبيرها.

وكانت قد القوات الروسية قد أعلنت سيطرتها على باخموت بشكل كامل في أيار من العام الحالي.