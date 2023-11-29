بري عرض مع لودريان آخر التطورات والمستجدات السياسية

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق بحضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو ، حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية.

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