عدد من الملحقين العسكريين زاروا فوج مغاوير البحر بهدف البحث في سبل التعاون

زار عدد من الملحقين العسكريين فوج مغاوير البحر واستمعوا بإيجاز عن مهمات الفوج وحاجاته والتحديات التي يواجهها، بهدف البحث في سبل التعاون.

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