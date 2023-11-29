بري عرض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة مع السفير الاسباني

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه السفير الاسباني خيسوس سانتوس أغوادو، الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية والعلاقات الثنائية بين لبنان واسبانيا.

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