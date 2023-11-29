ذكر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، من مجمع المجتبى في الضاحية الجنوبية بعد تقديم التبريكات والتعازي لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بنجله عباس، أنّه "عندما يقدم المسؤول ابنه دفاعًا عن الوطن لا يمكن الكلام هنا إلا عن القدوة.. وبهذا الثبات وبهذا العناد يتم احقاق الحق.. وعلينا كلبنانيين ان نحترم شهداء بعضنا البعض".

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل لرعد: عندما يُقدم المسؤول ابنه دفاعًا عن الوطن لا يمكن الكلام هنا إلا عن القدوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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