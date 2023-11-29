الخورأُسقُف پول كرم مدبِّرًا بطريركيًّا للبيت اللبناني الفرنسي في مرسيليا الفرنسية

عيّن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الخورأُسقُف پول كرم مدبِّرًا بطريركيًّا للبيت اللبناني الفرنسي في مرسيليا- فرنسا لمدّة 5 سنوات.

كما وعيّنه المُدبِّر الرسولي لأبرشيّة فرنسا للموارنة المطران بيتر كرم كاهنًا لرعيّة سيّدة لبنان-مرسيليا.

وفي ما يلي نبذة عن كرم:

الخورأُسقُف پــول كــرم من قرطبا (أبرشيّة جبيل المارونيّة). إرتسَمَ كاهنًا في بلدته قرطبا في 5 آب 1995 بوضع يد المطران بشارة الرّاعي آنذاك (البطريرك الحالي). خدَمَ عدّة رعايا في أبرشيّته وكان عضوًا ناشطًا في لجانها (المجلس الأبرشي والكهنوتي، التعليم المسيحي، الدعوات، الشبيبة...). هو أبرز مؤسّسي الرسالات في بلدان الإنتشار لا سيّما نيجيريا والبينين (Bénin) والسويد ونيس (Nice). عُيِّنَ سابقًا مديرًا وطنيًّا للأعمال الرسوليّة البابويّة في لبنان من قِبَل مَجمَع تبشير الشعوب في الفاتيكان وأنتُخِبَ من جمعيّتها العموميّة مندوب قارّة آسيا لثلاث مرّات متتالية (2006-2015). إنتخبَهُ مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان رئيسًا لرابطة كاريتاس لبنان لولايتين متتاليتين (2014-2020).مَنَحهُ غبطة البطريرك الكاردينال الراعي رتبة خورأُسقُف حيث رَسَمه المطران ميشال عون في 16 آب 2020.

يُتقن العديد من اللغات الأجنبيّة، وله علاقات وثيقة مع الجمعيّات والمؤسّسات الكنسيّة العالميّة العاملة في الحقلين الرعائي والإجتماعي. أُستاذ مُحاضر في جامعة الحكمة بيروت وفي عدّة مراكز للتعليم المسيحي في لبنان، وله عدّة مُحاضرات ومُداخلات قيِّمةلبنان وفي العديد من بلدان الإنتشار.

ستكون توليته يوم الأحد 17 كانون الأوّل 2023 في كنيسة سيدة لبنان – مرسيليا (فرنسا) تمام الساعة 11، 00 صباحاً.