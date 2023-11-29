سلمان للإغاثة ينفذ برامج في 4 دول

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة إنسوام بجمهورية غانا، وذلك خلال المدة من 25 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023م. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 847 فردا، وصرف 173 نظارة طبية، وإجراء 97 عملية جراحية، إلى جانب توزيع 551 أدوية علاجية.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم. يذكر أن هذه المرة الأولى التي يقوم بها المركز بتنفيذ برنامج طبي تطوعي في جمهورية غانا.

أفغانستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.000 سلة غذائية في مديرية جُلران بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 6.000 فرد بواقع 1.000 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية على متضرري الزلزال في ولاية هرت. ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقوم بها المملكة لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف دول العالم.

اليمن

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب وعلاج الألم في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، والمنفذ خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2023م، بمشاركة 11 متطوعا من كافة التخصصات الطبية. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 11 شخصاً وإجراء 5 عمليات جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام ولله الحمد .

وأشاد محافظ المهرة محمد علي ياسر بالدور الإيجابي لمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال تدخلاته في عدد من المشاريع وما يقدمه من برامج وأعمال إنسانية وإغاثية في المحافظة، مشيرا إلى أن ما تقدمه المملكة من دور إغاثي وإنساني ومشاريع تنموية وخدمية عبر المركز هي محل تقدير واعتزاز السلطة المحلية، مقدما شكره للطاقم الطبي التطوعي لجهودهم وتفانيهم. ويأتي هذا المشروع امتدادا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين من الشعب اليمني الشقيق والتخفيف عنهم جرَّاء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

مشروع مسام

كما تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2023م، من انتزاع 694 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و 102 لغم مضاد للدبابات، و588 ذخيرة غير منفجرة. ونزع فريق "مسام" لغماً واحداً مضاداً للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في محافظة عدن، وفي مديرية هجر بمحافظة الضالع نزع الفريق لغماً واحداً مضادا للدبابات و32 ذخيرة غير منفجرة.

كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع 164 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، ونزع لغمين مضادين للدبابات و140 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس، ونزع ذخيرتين غير منفجرة في مديرية رغوان بمحافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمين مضادين للأفراد في مديرية عين، وفي مديرية عسيلان تم نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 43 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المندب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و 24 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع لغمين مضادين للأفراد بمديرية ذباب. وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر نوفمبر إلى 3.039 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 423 ألفاً و36 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

موريتانيا

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة روصو بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والذي نُفذ خلال الفترة من 17 وحتى 24 نوفمبر 2023م، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 4.132 حالة، وإجراء 367 عملية جراحية، إلى جانب صرف 875 نظارة طبية. ويأتي في إطار المشاريع الطبية التطوعية المتعلقة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في مختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.