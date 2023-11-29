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قوافل سعودية تعبر رفح إلى قطاع غزة
عبرت، أمس، مجموعة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأنسانية معبر رفح الحدودي، متوجهة...
إشادة عربية بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر
أكد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) أن التطورات العالمية، والتغيرات المناخية، وتداعيات الحروب...
مشاورات بين المملكة والدومينيكان
عُقدت أول أمس، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية...
بحث العلاقات السعودية الكندية
عقدت عضو مجلس الشورى هدى بنت عبدالرحمن الحليسي، اجتماعاً بمقر المجلس مع المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية كندا...
تعزيز التعاون العسكري الخليجي
نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، رأس نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، وفد المملكة المشارك في اجتماع...
الربيعة يبحث تسريع دخول المساعدات إلى غزة
التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز...
أمير قطر يبحث تطوير العلاقات مع المملكة
استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر لوسيل بالدوحة، أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد،...
كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الأميري: حالة أمير الكويت الصحية مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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