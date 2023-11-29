الديوان الأميري: حالة أمير الكويت الصحية مستقرة

قوافل سعودية تعبر رفح إلى قطاع غزة عبرت، أمس، مجموعة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأنسانية معبر رفح الحدودي، متوجهة... القاهرة: القاهرة: دوت الخليج 12 جمادى الأولى 1445 هـ 12 جمادى الأولى 1445 هـ إشادة عربية بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر أكد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) أن التطورات العالمية، والتغيرات المناخية، وتداعيات الحروب... القاهرة: دوت الخليج القاهرة: دوت الخليج 12 جمادى الأولى 1445 هـ 12 جمادى الأولى 1445 هـ مشاورات بين المملكة والدومينيكان عُقدت أول أمس، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1445 هـ 11 جمادى الأولى 1445 هـ بحث العلاقات السعودية الكندية عقدت عضو مجلس الشورى هدى بنت عبدالرحمن الحليسي، اجتماعاً بمقر المجلس مع المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية كندا... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 08 جمادى الأولى 1445 هـ 08 جمادى الأولى 1445 هـ تعزيز التعاون العسكري الخليجي نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، رأس نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، وفد المملكة المشارك في اجتماع... مسقط: دوت الخليج مسقط: دوت الخليج 07 جمادى الأولى 1445 هـ 07 جمادى الأولى 1445 هـ الربيعة يبحث تسريع دخول المساعدات إلى غزة التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز... لندن: دوت الخليج لندن: دوت الخليج 07 جمادى الأولى 1445 هـ 07 جمادى الأولى 1445 هـ أمير قطر يبحث تطوير العلاقات مع المملكة استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر لوسيل بالدوحة، أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد،... الدوحة: واس الدوحة: واس 06 جمادى الأولى 1445 هـ 06 جمادى الأولى 1445 هـ

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