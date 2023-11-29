اخبار العالم

الديوان الأميري: حالة أمير الكويت الصحية مستقرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

قوافل سعودية تعبر رفح إلى قطاع غزة

عبرت، أمس، مجموعة من القوافل الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأنسانية معبر رفح الحدودي، متوجهة...

26864b255a.jpgالقاهرة:
784efddcea.jpg12 جمادى الأولى 1445 هـ

إشادة عربية بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أكد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) أن التطورات العالمية، والتغيرات المناخية، وتداعيات الحروب...

icon-byline.pngالقاهرة: دوت الخليج
icon-clock.png12 جمادى الأولى 1445 هـ

مشاورات بين المملكة والدومينيكان

عُقدت أول أمس، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png11 جمادى الأولى 1445 هـ

بحث العلاقات السعودية الكندية

عقدت عضو مجلس الشورى هدى بنت عبدالرحمن الحليسي، اجتماعاً بمقر المجلس مع المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية كندا...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png08 جمادى الأولى 1445 هـ

تعزيز التعاون العسكري الخليجي

نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، رأس نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، وفد المملكة المشارك في اجتماع...

icon-byline.pngمسقط: دوت الخليج
icon-clock.png07 جمادى الأولى 1445 هـ

الربيعة يبحث تسريع دخول المساعدات إلى غزة

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز...

icon-byline.pngلندن: دوت الخليج
icon-clock.png07 جمادى الأولى 1445 هـ

أمير قطر يبحث تطوير العلاقات مع المملكة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر لوسيل بالدوحة، أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد،...

icon-byline.pngالدوحة: واس
icon-clock.png06 جمادى الأولى 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الأميري: حالة أمير الكويت الصحية مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا