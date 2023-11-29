رئيسا الإمارات وكوبا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء مع رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، آفاق التعاون وفرص وإمكانيات تنميته بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



واستعرض الرئيسان - خلال اللقاء الذي جرى بمدينة إكسبو دبي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - مختلف مسارات التعاون خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والاستدامة والدفع بها إلى آفاق أرحب، تسهم في تحقيق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والازدهار، إلى جانب مناقشة مؤتمر "COP28" الذي يبدأ أعماله غدا في مدينة إكسبو دبي وأهميته في تعزيز الاستدامة في العالم وإيجاد حلول جماعية لتحدي تغيرات المناخ تحدث نقلة نوعية في العمل المناخي.



وتطرق اللقاء إلى "قمة مجموعة 77 والصين" التي استضافتها كوبا خلال شهر سبتمبر الماضي تحت شعار "تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار" وأهمية الرؤى التي طرحتها بشأن ضرورة تقديم الدعم لاقتصادات الدول النامية بما يعزز مواجهة التحديات العالمية المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار في العالم.



كما تبادل الرئيسان الإماراتي والكوبي وجهات النظر بشأن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.



وشهدا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الإمارات وكوبا في العديد من المجالات الحيوية شملت تشجيع وحماية الاستثمار ومنع الإزدواج الضريبي والتعاون التقني في مجال حماية البيئة، إضافة إلى التربية البدنية والرياضية والسياحة بجانب اتفاق حكومي دولي بين مصرفي الإمارات العربية المتحدة المركزي وكوبا المركزي.