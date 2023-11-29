اليوم السادس من الهدنة الإنسانية المؤقتة..الإفراج عن 10 إسرائيليين وأجنبيين اثنين و30 فلسطينياً

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت قناة "القاهرة" الإخبارية نقلا عن مصادر أنه سيتم الإفراج اليوم الأربعاء عن 10 إسرائيليين وأجنبيين اثنين و30 فلسطينيا ، في إطار اليوم السادس من الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وكان الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا لهدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة بوساطة مصرية قطرية ورعاية أمريكية صباح الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 لمدة أربعة أيام ، تم بموجبها تبادل 50 محتجزًا في غزة مقابل تحرير 150 أسيرًا فلسطينيًا بالسجون الإسرائيلية وإدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز عبر ميناء رفح البري لقطاع غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع بحيث يتم يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وتم تمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين بذات الشروط ، تم خلالهما الإفراج عن المزيد من المحتجزين بغزة والأسرى الفلسطينيين ، حيث ينص اتفاق التمديد على الإفراج عن 10 من المحتجزين من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في كل يوم؛ ليصبح الإجمالي 20 إسرائيليًا مقابل 60 فلسطينيًا.