هبوط منجم البلاتين في جنوب إفريقيا يقتل 11 شخصا

ياسر رشاد - القاهرة - قال المشغلون ، إن معدات لف في منجم بلاتين عملاق في جنوب إفريقيا فشلت في إرسال مصعد إلى سقوط حاد أسفر عن مقتل 11 عاملا وإصابة 75.

وأوضحت إمبالا بلاتينيوم، أن 14 من العمال المصابين ظلوا في "حالة حرجة" بعد الكارثة التي وقعت يوم الاثنين حيث رفع المصعد عمال المناجم بعد انتهاء نوبتهم.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة نيكو مولر في بيان، تم تعليق جميع العمليات في منجم روستنبرج ، شمال غرب جوهانسبرج ، بينما بدأ التحقيق .

وقال مولر إن "الحادث المدمر" في المنجم كان "أحلك يوم في تاريخ" الشركة المعروفة باسم إمبلاتس.

كان هناك 86 موظفا في المصعد المكون من ثلاثة مستويات عندما "عكس اتجاهه بشكل غير متوقع وبدأ في النزول مرة أخرى عبر العمود" ، قال Implats في البيان.

- فشل "طارئ" -

تمتلك جنوب إفريقيا أعمق المناجم في العالم والعديد منها يحتوي على مصاعد يمكنها حمل أكثر من 100 شخص في المرة الواحدة.

وقال المتحدث باسم إمبلاتس يوهان ثيرون لوكالة فرانس برس إن آلية اللفاف في روستنبرغ انعكست وتسارعت ، مما تسبب في انخفاض المصعد بسرعة.

فشل أحد أنظمة "الطوارئ" في إيقاف المصعد الذي توقف "على الفور تقريبا" عندما ارتفع وزن موازن إلى مستوى الأرض في أجهزة السلامة.

قال Implats إن المصعد تسارع لحوالي 180 مترا من العمود البالغ 1 متر (000 قدما).

وقال ثيرون إن بعض العمال أصيبوا بجروح خطيرة، وعانى معظمهم من كسور في الكاحل والساق. خرج آخرون بخدوش طفيفة.

قال Implats إن آليات سلامة الرفع "تستخدم في عمليات التعدين على مستوى العالم. وبالتالي فإن فشل بروتوكول سلامة الاعتقال أمر غير معتاد ، مما يسلط الضوء على الطبيعة المأساوية لهذا الحادث ".

قال مولر: "تقدم Implats دعما مستمرا لعائلات وزملاء أولئك الذين فقدوا في الخدمة".

كما أننا نحمل زملاءنا المصابين في أفكارنا في هذا الوقت الصعب للغاية".

لكن النقابات العمالية شككت في إجراءات السلامة في المنجم.

"هذا الحادث ... يثير الكثير من الأسئلة حول قضايا الصحة والسلامة "، قال الاتحاد الوطني لعمال المعادن في جنوب إفريقيا في بيان.

قال جيفري موتشي ، من الاتحاد الوطني لعمال المناجم ، إنه يجب فحص مصاعد العمود بشكل منتظم.

وقال موتشي لوكالة فرانس برس "إذا تم فحص هذا الشيء وصيانته ، لكان من الممكن تجنب ذلك".

ويوظف التعدين مئات الآلاف من الأشخاص في جنوب أفريقيا - أكبر مصدر للبلاتين ومصدر رئيسي للذهب والماس والفحم والمواد الخام الأخرى - والحوادث شائعة.

ويقتل العشرات من عمال المناجم كل عام، على الرغم من أن أعدادهم آخذة في الانخفاض مع تشديد معايير السلامة على مدى العقدين الماضيين.

قتل أكثر من 430 من عمال مناجم الفحم في كارثة واحدة فقط في عام 1960 في كولبروك. كان هناك حوالي 50 حالة وفاة في التعدين في عام 2022 ، وفقا للإحصاءات الحكومية.

وأشارت مجموعة مجلس المعادن في جنوب أفريقيا، إن 41 من عمال المناجم لقوا حتفهم منذ بداية هذا العام.

وأضافت إمبلاتس في أغسطس آب إن خمسة موظفين لقوا حتفهم أثناء عملهم في مناجم مختلفة خلال الأشهر ال 12 الماضية.

قال جابي فولارد ، رئيس مبادرة السلامة في مجلس المعادن، هذا حادث مأساوي، إنه بمثابة تذكير صارخ بأنه لا يمكن أن يكون هناك أي هفوة في التركيز واليقظة فيما يتعلق بالسلامة على المناجم ".