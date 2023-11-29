الزي المفضل للرئيس الكيني ويليام روتو بدلة كوندا محظور في البرلمان

ياسر رشاد - القاهرة - فرض البرلمان الكيني حظرا على بدلة كاوندا الشهيرة، التي سميت على اسم الرئيس الزامبي الراحل كينيث كاوندا، داخل مقره.

وقال رئيس البرلمان موسى ويتانغولا إن بدلات كاوندا والملابس الأفريقية التقليدية لم تعد مسموحا بها.

والجدير بالذكر أن الرئيس الكيني ويليام روتو كثيرا ما يرتدي بدلة كاوندا خلال المناسبات الرسمية ، مما يساهم في شعبيتها بين النخبة السياسية ليس فقط في كينيا ولكن أيضا في بعض أجزاء إفريقيا.

تستمد بدلة كاوندا ، التي تتميز بسترة سفاري وسراويل متطابقة ، اسمها من الرئيس الزامبي ، الذي لعب دورا محوريا في جعلها موضة.

وعزا رئيس البرلمان ويتانغولا الحظر إلى اتجاهات الموضة الناشئة التي شكلت تحديا لقواعد اللباس البرلماني المعمول بها.

وشدد على قواعد اللباس المنصوص عليها للرجال ، بما في ذلك معطف أو ياقة أو ربطة عنق أو قميص بأكمام طويلة أو سراويل طويلة أو جوارب أو أحذية أو زي خدمة، بالنسبة للنساء ، تحدد الإرشادات ملابس العمل أو الملابس الرسمية أو غير الرسمية أو الذكية مع التنانير والفساتين تحت طول الركبة والبلوزات بلا أكمام محظورة.

واعترافا بالتسامح السابق مع دعوى كاوندا في البرلمان، شدد ويتانغولا على الحاجة إلى وقف هذه الممارسة للحفاظ على قواعد اللباس البرلماني.

اكتسبت دعوى كاوندا اهتماما مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي في كينيا بسبب ظهور الرئيس روتو المتكرر فيها خلال المناسبات الرسمية.

أثار الحظر ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث شكك البعض في حظر ارتداء الملابس الأفريقية في البرلمان الأفريقي ، بينما أعرب آخرون عن دعمهم.