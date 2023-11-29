ليبيا تعيد نحو 250 مهاجرا إلى النيجر وتشاد

ياسر رشاد - القاهرة - رحلت السلطات الليبية 248 مهاجرا غير شرعي إلى بلديهم النيجر وتشاد في جهد مشترك من قبل الإدارات المتنافسة في البلد الذي مزقته الحرب.

وأصبحت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا مركزا لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر كل عام، وغالبا ما يقعون في أيدي عصابات الاتجار التي تبتزهم مقابل المال.

وقال مسؤول في الوكالة الحكومية لمكافحة الهجرة السرية في طرابلس،إن 120 نيجيريا غادروا ليبيا إلى نيامي بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وقال المسؤول إنه بالتنسيق مع السلطات الليبية في شرق ليبيا سيتم نقل 128 مهاجرا إلى الحدود مع تشاد.

بعد سقوط معمر القذافي في عام 2011، تم تقسيم ليبيا بين السلطات المتنافسة المتمركزة في الشرق والغرب.

وأصبحت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا مركزا لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر كل عام، وغالبا ما يقعون في أيدي عصابات الاتجار التي تبتزهم مقابل المال.

وقال موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي في مؤتمر صحفي "لقد دفعنا جميعا ثمنا باهظا بسبب هذه الجماعات التي تحاول الاستفادة ليس فقط من مواطني النيجر وتشاد ولكن أيضا من دول أبعد في أفريقيا وآسيا عن طريق تهريبهم إلى أوروبا."

وقال كوني إنه للتصدي لهذه "الشبكات الإجرامية للمهربين" في ليبيا وتشاد والنيجر، هناك حاجة إلى التعاون بين "بلدان المغادرة أو العبور وبلدان المقصد".

هذا جهد جماعي من شأنه أن يسمح لهذا الشعب بالبقاء في بلدانه والعيش هناك بكرامة".

ووفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة، كان هناك أكثر من 700 ألف مهاجر - معظمهم من النيجر ومصر - على الأراضي الليبية بين مايو ويونيو من هذا العام.

التقى وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي يوم الاثنين، في طرابلس مع الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان البلبيسي في محاولة لإنشاء آلية من شأنها تسهيل إعادة المهاجرين غير الشرعيين.