الاتحاد الأوروبي: انخفاض عدد المهاجرين المغادرين من تونس

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي لديه "تعاون جيد" في مسائل الهجرة مع تونس ، مشيرة إلى أن مغادرة المهاجرين من هذا البلد قد انخفضت بشكل حاد لكنها زادت من ليبيا.

أعلن المفوض السويدي خلال إحاطة إعلامية، للأسف نشهد زيادة في عدد المغادرين من ليبيا بدلا من ذلك، خلال الشهرين الماضيين ، شهدنا انخفاضا بنسبة 80-90٪ تقريبا في عدد المغادرين من تونس ، البلد الذي وقع معه الاتحاد الأوروبي شراكة مع عنصر الهجرة في يوليو.

هذان البلدان هما نقطتا الانطلاق الرئيسيتان للمهاجرين إلى إيطاليا، التي تشهد زيادة حادة في عدد الوافدين إلى شواطئها.

وكانت يلفا يوهانسون تتحدث بمناسبة عقد "مؤتمر دولي حول تحالف عالمي ضد تهريب المهاجرين" في بروكسل، ضم ممثلين عن 57 بلدا.

وقدم المفوض أيضا توجيها منقحا يهدف إلى تشديد مكافحة هذا الاتجار، فضلا عن لائحة لتعزيز دور اليوروبول في هذا المجال.

وقال المفوض الأوروبي إن تونس لم تكن حاضرة على المستوى الوزاري في المؤتمر. وأكدت "لكن لدينا تعاون جيد" مع هذا البلد، ردا على سؤال حول صعوبة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو والتوترات حول الأموال الأوروبية المدفوعة لتونس.

وحددت أن الانخفاض في المغادرين من الساحل التونسي يرجع إلى العمل المعزز لخفر السواحل في هذا البلد.

وأشار المسؤول إلى أنه "شهدنا أيضا زيادة كبيرة في العودة الطوعية لرعايا البلدان الثالثة من تونس إلى بلدانهم الأصلية"، وهو التزام آخر بموجب مذكرة التفاهم.

بالطبع، لا يزال هناك العديد من الأشياء التي يجب القيام بها، وتعاوننا مع تونس أوسع من مجرد قضية الهجرة، وبما في ذلك في مجال الهجرة، يجب بذل المزيد من الجهد، معترف به.

الشراكة الموقعة مع تونس ، والتي تهدف من بين أمور أخرى إلى الحد من وصول المهاجرين من تونس إلى الاتحاد الأوروبي ، تقدم مساعدات بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية ، بالإضافة إلى مساعدة مباشرة في الميزانية بقيمة 150 مليون يورو لهذا البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية خطيرة.

لكن الرئيس قيس سعيد أعلن في أكتوبر أنه يرفض "الأعمال الخيرية" من الاتحاد الأوروبي وأعاد ، في خطوة غير مسبوقة ، مساعدات الميزانية البالغة 60 مليون يورو التي دفعتها له بروكسل كجزء من برنامج منفصل لمذكرة التفاهم.

هذه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس هي أيضا هدف لانتقادات من المنظمات غير الحكومية والبرلمانيين الأوروبيين، مرتبطة بشكل خاص بالمخاوف بشأن الاعتداءات على حقوق المهاجرين في هذا البلد.