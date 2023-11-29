شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى انتظار تصويت 3.5 مليون طالب جامعى بالانتخابات الرئاسية.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مصر فى انتظار تصويت 3.5 مليون طالب جامعى"، استعرض خلاله الحملة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت شعار "شارك الكلمة كلمتك"، وتستهدف تنفيذ نحو 170 لقاء توعية بالمحافظات، من أجل حث الشباب للمشاركة الإيجابية بهذا الاستحقاق الانتخابي باعتباره مسئولية وطنية ملقاة علي عاتق المصريين، حيث تعقد اللقاءات بكل المحافظات بالإضافة الى نشر اللافتات والملصقات التى تهدف الى توعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية وحثهم على الفاعلية والإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما تستعد الوزارة لتنفيذ لقاء توعية موسع بحضور ممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وأساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية، يشمل المستوى القومي وكافة قطاعات ومحافظات مصر، وذلك بواسطة تقنية "الفيديو كونفرانس" ليكون هذا ختام لقاءات التوعية التي أطلقتها الوزارة قبل بدء الصمت الانتخابي، وهو ما يفتح معه النقاش حول ضرورة وحتمية مشاركة شباب الجامعات فى الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث تفصلنا أيام قليلة عن بدء عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين، خاصة وأن مصر فيها 21.9 مليون شاب أعمارهم بين 18 و29 عامًا، منهم 3.5 مليون طالب مقيدون بالتعليم العالى، و543.8 ألف خريج.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على أهمية المشاركة الشعبية والشباب في الانتخابات المقبلة، حيث يدلى 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع للاختيار بين 4 مرشحين، وهم كل من عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت للانتخابات للمصريين في الخارج في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، كما ستبدأ عمليات التصويت للمصريين في الداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"شارك الكلمة كلمتك".. حملة قومية تحت رعاية وزارة الرياضة لحث الشباب على المشاركة فى انتخابات الرئاسة.. 4 عناصر تؤكد ضرورة وحتمية تصويت 3.5 مليون طالب جامعى فى الانتخابات الرئاسية 2024

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