شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة صامتة بالملابس السوداء أمام نقابة الصحفيين تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، الوقفه الصامتة بملابس الحداد أعلى سلم نقابة الصحفيين، ضمن الفعاليات التي تنظمها النقابه ولجنة المرأة تضامنا مع نساء وأطفال فلسطين وكذلك الشعب الفلسطيني، في فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك تحت شعار "منظمات دولية.. بمعايير مزدوجة.. أوقفوا العدوان.. ارفعوا الحصار".

يأتي اليوم بالتوازي مع فعاليات ووقفات تضامنية في عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار، ‎و من المقرر أن تستمر الوقفه الصامتة بملابس الحداد والشارات السوداء للساعة السادسة مساءً، يليها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني يتحدث في الندوة أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

ويختتم اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال في فلسطين "بيت الحودايت" حول مشاهد العدوان تقديم الفنان محمد عبد الفتاح، كما يشهد اليوم عرض لأفلام توثق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين.