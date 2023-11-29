شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن التنسيقية: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حق وواجب علينا جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تبنت مبادرة نعم للمشاركة لأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب علينا جميعا.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سي بي سي، أن التنسيقية تتكون من أحزاب وكيانات مستقلة .

وتابعت النائبة إيمان الألفى :"نحث على المشاركة لأن المشاركة في الانتخابات هي أساس تكوين البلاد وهى واجب دينى لأننا نتشارك كلنا في تقرير مصير البلاد".

وقالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العالم فى الخارج يرى في الانتخابات على أنها أرقام وكل ما زادت نسبة المشاركة أكد استقرار البلاد ووعى الشعب وقدرته على الاختيار.