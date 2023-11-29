وزير الخارجية الصيني: استئناف القتال في غزة قد يتحول إلى كارثة تلتهم المنطقة بأكملها

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، انه لا يجب أن تشتعل الحرب من جديد في غزة، ويجب التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار لتجنب وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية، ويجب إطلاق سراح الاسرى. واكد ضرورة ضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، كما استئناف حل الدولتين في أقرب وقت.

وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الامن الدولي، حذر وزير الخارجية الصيني من ان تجدد المعارك بين اسرائيل وحماس يهدد بوقوع "كارثة يمكن ان تبتلع المنطقة بأكملها"، آملا ان تؤدي الهدنة القائمة الى وقف "دائم" لاطلاق النار.

واوضح وانغ يي "ليس هناك جدار حماية في غزة. تجدد المعارك سيؤدي على الارجح الى كارثة يمكن ان تبتلع المنطقة". واكد بان بكين ستقدم المزيد من الإمدادات الإنسانية الطارئة إلى غزة.