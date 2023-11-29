أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ شركة "زيم" الإسرائيلية ستحول مسارها عن قناة السويس بسبب الوضع ببحر العرب والبحر الأحمر. ويأتي ذلك بعد احتجاز حركة "انصار الله" سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ومع مواصلة تهديدها باستهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، ردًا على الحرب الإسرائيلية على غزة ودعمًا للفلسطينيين.

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: شركة "زيم" الإسرائيلية ستحول مسارها عن قناة السويس بسبب الوضع ببحر العرب والبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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