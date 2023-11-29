وزارة الخزانة الاميركية تفرض عقوبات إضافية تتعلق بإيران وكوريا الشمالية

اعلنت وزارة الخزانة الاميركية على موقعها الإلكتروني، بان الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية تتعلق بإيران وكوريا الشمالية. واعلنت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على أكثر من 20 فردا وكيانا في إيران لتورطهم في شبكات تسهيلات مالية تستفيد منها وزارة الدفاع الإيرانية وأجهزة أخرى في جيشها.

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