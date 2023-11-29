منظمة الصحة العالمية: مخاطر انتشار الأمراض تتزايد في غزة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من "أن تكدس السكان في مناطق من قطاع غزة قد يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية".

واوضح غيبريسوس "مع الاكتظاظ الشديد، تتزايد مخاطر انتشار أوبئة التهابات الجهاز التنفسي والإسهال المائي الحاد والتهاب الكبد والجرب والقمل وغيرها من الأمراض".