مسؤول إسرائيلي: حماس لديها ما يكفي من الاسرى لتمديد الهدنة يومين أو ثلاثة

اعلن مسؤول مشارك في عملية التفاوض اليوم إن إسرائيل تعتقد أن حماس لديها ما يكفي من الاسرى من النساء والأطفال لتمديد الهدنة الحالية في غزة لمدة يومين أو ثلاثة أيام أخرى.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه "نعلم من قائمة النساء والأطفال بحقيقة أن هناك رهائن آخرين تحتجزهم حماس بما يسمح بيومين إضافيين على الأقل، وربما ثلاثة أيام".