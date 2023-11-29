الجيش الإسرائيلي يحمل حماس المسؤولية عن جميع الاسرى في غزة بعد مقتل اسرى بقصف اسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من تقارير عن مقتل الرضيع كفير بيباس (10 شهور) وشقيقه آريل بيباس (أربعة أعوام) وأمهما شيري بيباس في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة بينما كانوا محتجزين اسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأكد الجيش في بيان، أن "حماس مسؤولة بالكامل عن سلامة جميع الرهائن في قطاع غزة".