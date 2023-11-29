أعلن الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من تقارير عن مقتل الرضيع كفير بيباس (10 شهور) وشقيقه آريل بيباس (أربعة أعوام) وأمهما شيري بيباس في قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة بينما كانوا محتجزين اسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأكد الجيش في بيان، أن "حماس مسؤولة بالكامل عن سلامة جميع الرهائن في قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يحمل حماس المسؤولية عن جميع الاسرى في غزة بعد مقتل اسرى بقصف اسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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