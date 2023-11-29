البزري رحَّب بوصول أول باخرة محملة قمح إلى مرفأ صيدا: المرفأ دخل مرحلة جديدة

رحّب النائب عبد الرحمن البزري بوصول أول باخرة محملة قمح إلى مرفأ صيدا مساء اليوم، وبذلك يكون مرفأ صيدا قد دخل مرحلة جديدة من الحركة التجارية التي ستُترجم نفسها قريباً بوصول بواخر محمّلة بالسيارات.

وأكّد البزري، على "إستمرار العمل على توسعة إمكانيات مرفأ صيدا، وإنشاء منطقة تخزين حاويات ( Containers)، وزيادة أعماق المرفأ مما يسمح لبواخر أكبر بالدخول إليه".

وكان البزري قد أجرى بهذا الخصوص عدّة إتصالات شملت وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ورئيس مرفأ صيدا عماد الحاج شحادة، وتابع موضوع الصرف الصحي الذي يلوث مياه المرفأ مع رئاسة مصلحة مياه لبنان الجنوبي وبلدية صيدا.