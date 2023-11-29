واصل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه عقد لقاءات جانبية على هامش زيارته الى بريطانيا ومشاركته في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية المنعقدة في لندن، حيث التقى مع الوفد القبرصي المشارك في أعمال الدورة ال33 للمنظمة برئاسة نائب وزير الشحن مارينا هادجيمانوليس وبمشاركة سفير قبرص في بريطانيا أندرياس كاكوريس.
وتم البحث في آفاق تعزيز نمو العلاقات اللبنانية - القبرصية على صعيد النقل، سيما البحري منه والإفادة من البعد الجغرافي قصير المدى بين البلدين على سواحل البحر المتوسط.
وأكد حميه أن "رؤيتنا الاستراتيجية لقطاع المرافئ اللبنانية، والتي وضعناها حيز التنفيذ، توازن في متنها حفظ أدوار المرافئ اللبنانية كافة سواء أكانت تجارية أم ذات وجهة سياحية "، مشيرا إلى أن "مرافئ جونية وبيروت وصور قادرة من خلال مواصفاتها بأن تأخذ دورها المنشود في تفعيل النقل ذات الوجهة السياحية مع نظيراتها القبرصية".
وأضاف "هذا القطاع هو على أتم الاستعداد والجهوزية لأن يقوم بدوره في تنشيط الحركة السياحية بين البلدين فضلا عن أنها يمكنها بأن تعلب دورها الذي تستحق كوجهة ومحطة على حد سواء".
كانت هذه تفاصيل خبر حميه من بريطانيا: مرافئ جونية بيروت وصور قادرة على لعب دورها كوجهة ومحطة في تنشيط الحركة بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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