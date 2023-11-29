شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت باكستان، الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بالنظر في إنشاء محكمة خاصة وآلية للمساءلة، للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك على لسان القائم بأعمال المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عثمان إقبال جادون، خلال مشاركته في نقاش الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "قضية فلسطين"، حيث دعا الأمم المتحدة إلى نشر قوة دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية، والقيام بدورها في المنطقة لاستعادة عملية السلام.

هجمات عشوائية

كما أعرب عن أسفه لعدم استجابة إسرائيل لدعوة الجمعية العامة ومواصلة هجماتها العشوائية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، مدينًا بشدة الاستخدام العشوائي للقوة من جانب إسرائيل، وقطع الطريق أمام المساعدات، فضلاً عن التهجير القسري للسكان داخل الأراضي المحتلة.

وثمن المندوب الباكستاني الجهود التي تبذلها قطر ومصر لإنقاذ الأرواح، مشيراً إلى أن موقف باكستان يظل مؤيداً للوقف الكامل والفوري للأعمال العدائية، مطالباً آلة القتل الإسرائيلية التي تعمل مع الإفلات التام من العقاب بالتوقف، ويجب محاسبة إسرائيل على تحديها وأعمالها الإجرامية.