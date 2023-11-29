الكرملين: نسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول لكن الغرب لا يمكن التنبؤ بتصرفاته

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، سعي روسيا لإقامة علاقات جيدة مع جميع الدول، لافتًا إلى أن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الغرب تحول دون التنبؤ بدقة بآفاق التعاون بين الجانبين في المستقبل.

وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تعتزم توسيع مشاركتها في المنظمات الدولية التي تشارك فيها الدول الغربية أيضًا، "إن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الغرب تحول دون التنبؤ بدقة بالآفاق المستقبلية لتعزيز التعاون في مختلف الأشكال".. بحسب ما أوردته وكالة انباء "تاس" الروسية.

وأضاف:" دعونا لا نستبق الأحداث. فالأحداث تتكشف في بعض الأحيان بطريقة لا يمكن التنبؤ بها، كما أن موقف الغرب الجماعي من مختلف القضايا يتغير بطريقة غير متوقعة لدرجة أننا نصبح محدودي القدرات في التنبؤ بأي شيء".

كما أوضح بيسكوف: "أننا مازلنا مهتمين بتعزيز العلاقات الجيدة مع الجميع، وهذا بالضبط ما نفعله مع تلك الدول المستعدة للرد بالمثل".

يُشار إلى أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبية عاصمة "مقدونيا" في الفترة من 30 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر.

في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وبيلاروسيا تقدران علاقاتهما الودية،وأن شعبيهما يتشاركان نفس القيم الروحية والثقافية.

وقال ميشوستين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن شعبينا متحدة بالقيم الثقافية والروحية والأخلاقية المشتركة. ونحن نقدر علاقات الصداقة التي تربط بيننا".

واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: "سوف نحتفل بالذكرى الثمانين لتحرير بيلاروسيا من المحتلين النازيين، وكذلك بالذكرى الخامسة والعشرين لمعاهدة إنشاء دولة الاتحاد".