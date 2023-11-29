المحاكم الكينية تؤجل جلسة الاستماع لجريمة القتل المزعومة على يد جندي بريطاني حتى مايو

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت المحاكم الكينية جلسة استماع أولية، يوم الأربعاء، فيما يتعلق بقضية القتل التي تتعلق بامرأة شابة، يُزعم أنها قتلت على يد جندي بريطاني في عام 2012، ومع ذلك، مما أثار استياء الادعاء العام، تم تأجيل الإجراءات حتى مايو المقبل.



وتم اكتشاف الضحية، أغنيس وانجيرو، وهي كينية تبلغ من العمر 21 عامًا وأم لطفلة تبلغ من العمر عامين، ميتة في خزان للصرف الصحي في نانيوكي، وسط كينيا، حيث يحتفظ الجيش البريطاني بمعسكر تدريب.

بدأ تحقيق في عام 2019 في كينيا، لكن لم تُعرف نتائجه العامة.

في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أفادت صحيفة "صنداي تايمز" الأسبوعية البريطانية، مدعومة بشهادات أفراد عسكريين، أن جنديًا، شوهد مع الفتاة الصغيرة يوم الحادثة في عام 2012، اعترف لرفاقه بقتلها في وقت لاحق من ذلك المساء، عارضًا الصورة، جسد الضحية.

ويُزعم أنه تم الإبلاغ عن جريمة القتل إلى التسلسل الهرمي العسكري، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر.

وفي أعقاب هذه الاكتشافات، أعلنت الشرطة الكينية إعادة إطلاق التحقيق، أثارت مسألة الاختصاص القضائي على الجنود البريطانيين الذين ينتهكون القانون الكيني نزاعات بين لندن ونيروبي، وساهمت حوادث أخرى في تفاقم التوترات المحلية.

أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنها ستوقف جميع التحقيقات الإضافية في الجرائم المرتكبة في كينيا والمتعلقة بالعنف الذي اندلع بعد الانتخابات في عام 2007.

وتسببت أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في الفترة 2007-2008 في خسائر فادحة، حيث أودت بحياة أكثر من 1200 شخص وتركت ما يقدر بنحو 600 ألف شخص بلا مأوى.

وفي عام 2010، بدأت المحكمة ومقرها لاهاي التحقيق في أعمال العنف.

في البداية، واجه ستة من المشتبه بهم اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والترحيل.

ومن بين المشتبه بهم الرئيس الكيني الحالي ويليام روتو وسلفه أوهورو كينياتا.

لكن المدعي العام السابق فاتو بنسودا سحب التهم الموجهة إلى كينياتا في عام 2014، وفي عام 2016 تم إيقاف القضية ضد روتو أيضًا، بعد أن قال القضاة إن أدلة الادعاء ضعيفة للغاية.

وألقت بنسودا باللوم على الحملة المستمرة من تخويف الضحايا والشهود في جعل المحاكمة مستحيلة، وأطلق المدعون تحقيقًا جديدًا في تخويف الشهود والرشوة.

ولا يزال مشتبه بهما آخران في قضية الترهيب والرشوة، وهما فيليب بيت ووالتر باراسا، طليقي السراح ويواجهان اتهامات أمام المحكمة.

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، أنها ستوقف جميع التحقيقات الإضافية في الجرائم المرتكبة في كينيا فيما يتعلق بالعنف الذي اندلع بعد الانتخابات في عام 2007.

وينهي القرار الذي اتخذه نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شامين خان ملحمة قانونية استمرت 13 عاما شارك فيها سياسيون كينيون كبار.