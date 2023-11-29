ألمانيا تعلن عن مساعدات إضافية لغزة بـ 18 مليون يورو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن متحدث الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر اليوم الأربعاء عن تقديم بلاده مساعدات إضافية إلى قطاع "غزة" بقيمة 18 مليون يورو تقريبا.

وأوضح فيشر أن الهدف من المساعدات هو تقديم الدعم إلى المدنيين عبر إمدادهم بالمؤن الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والملابس، مضيفا أن وقف إطلاق النار يجب أن يستمر لأطول وقت ممكن حتى يمكن إيصال المساعدات العاجلة لشعب غزة، وذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وسترفع المساعدات الإضافية المعلن عنها قيمة المساعدات الألمانية إلى فلسطين للعام الجاري إلى قرابة 179 مليون يورو.