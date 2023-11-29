تفاصيل وظائف المعهد التقني السعودي لعام 1445

ياسر رشاد - القاهرة - بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية عن وظائف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول - التابع لوزارة الطاقة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، بعدما توافرت عدد من وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروع المعهد في عدة مدن.

ويتم التقديم على وظائف المعهد التقني السعودي وفقًا للتفاصيل التالية:

-ممثل الإعلام والعلاقات العامة:

بناء والحفاظ على صورة عامة إيجابية لشركة أو مؤسسة وإنشاء وسائل الإعلام، من البيانات الصحفية إلى رسائل وسائل التواصل الاجتماعي التي تشكل الرأي العام للشركة أو المؤسسة وزيادة الوعي بعلامتها التجارية.

الواجبات الوظيفية:

جمع وتحليل التغطية الإعلامية.

جمع وتحليل التغطية الإعلامية.

كتابة وتحرير المجلات الداخلية ودراسات الحالة والخطب والمقالات والتقارير السنوية.

ابتكار وتنسيق فرص التقاط الصور.

إدارة وتحديث المعلومات والتفاعل مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك.

توجيه فريق وسائل الإعلام الاجتماعية لإشراك الجماهير عبر وسائل الإعلام التقليدية والجديدة. • تجميع مجموعات صحفية.

إنشاء مواد تسويقية وترويجية، مطبوعة وإلكترونية.

ـ مهارات موظف التحصيل:

درجة الدبلوم أو أعلى في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو مجال مشابه.

لغة انجليزية جيدة

مهارات تفاوض ممتازة.

تحليلية.

مهارات تواصل كتابية ولفظية جيدة.

الإلمام بسياسات تحصيل الديون واللوائح الحكومية إن وجدت.

- المعرفة بتطبيقات Microsoft Office مثل Excel وWord وPower Point.

الصبر والمرونة.

ـ محلل التقييم الأكاديمي.

من خلال العمل كجزء من الفريق الأكاديمي/الفني، سيضمن المحلل تطوير التقييمات عبر الإنترنت و/أو المكتوبة وتقييمات الأداء والحفاظ عليها وفقًا لسياسة SPSP للغة الإنجليزية أو الرياضيات أو التقنية.

قد يتطلب هذا الدور سفرًا كبيرًا داخل المملكة.

الواجبات الوظيفية (حتى 15)

التأكد من إكمال جميع التقييمات في الوقت المحدد وإنشاءها وفقًا لسياسة وإجراءات الاتحاد الأفريقي.

تنسيق ومساعدة خبراء الموضوع الأكاديمي (SME) في عملية تطوير التقييم إذا لزم الأمر.

قم بتطوير تقييمات مكتوبة وتقييمات أداء في مجال خبرتك واعمل مع الخبراء الفنيين ذوي الصلة (SME) في عملية تطوير التقييم.

ـ محلل التقييم الفني.

ـ محلل ضمان الجودة الفنية.

ـ مدرب السقالات.

ـ مدرس رياضيات أكاديمي.

تم تأسيس المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في العام 2008م بواسطة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شيفرون العربية السعودية وشركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج).

ويأتي تأسيس المعهد التقني السعودي، بهدف تلبية احتياجات صناعة خدمات البترول ولمساندة السعودة في المملكة العربية السعودية.