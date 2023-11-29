الأردن يستضيف غدا اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الأردن، غدا الخميس، اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية.

ومن المقرر أن يشارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في جانب من الاجتماع، الذي يأتي في إطار جهود الأردن المكثفة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة، والتخفيف من الوضع المأساوي هناك.

ويعقد الاجتماع، طبقا لوكالة الأنباء الأردنية، في جلسات مغلقة ضمن مبادرة "اجتماعات العقبة" للتوصل إلى آلية للتنسيق حول الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في غزة، وضمان إيصال وتدفق المساعدات المطلوبة بشكل كاف ومستمر.