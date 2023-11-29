غدًا.. تشغيل المجزر العمومي في أسوان بعد تطويره (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أجرت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، زيارة تابعت خلالها أعمال تطوير السلخانة "المجزر العمومي" بالشلال، ومنظومة النظافة ورفع كفاءة التشغيل، استعدادًا لإعادة تشغيل المجزر والتصريح لأصحاب محلات الجزارة باستئناف أعمال الذبح غدًا الخميس.

أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على الالتزام بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن إعداد وتطبيق خطة متكاملة لمنظومة النظافة العامة والسلامة المهنية داخل السلخانة، بشكل يضمن تحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة فى التشغيل، بالإضافة إلى مراعاة الالتزام بتطبيق القواعد والاشتراطات البيئية والصحية المقررة

وكلفت الدكتورة غادة أبو زيد بضرورة الاهتمام بتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول بالسلخانة، مع ضرورة توفير الوسائل والمعدات اللازمة لنقلها والتخلص منها بشكل يومي وآمن، وذلك للحفاظ على البيئة وحماية لخطوط وشبكات الصرف الصحي.

وذددت على الالتزام بالقيام بأعمال الكشف والفحص البيطري الدقيق واللازم لجميع رؤوس الماشية قبل ذبحها للتأكد من خلوها من الأمراض أو أي عيوب مخالفة للذبح وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.