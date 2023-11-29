اجتماع موسع بسوهاج لبحث استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية؛ لمناقشة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرر لها 10، 11، 12 من شهر ديسمبر المقبل.

وجه محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، بتوفير سبل الراحل داخل المقار الانتخابية واللجان العامة، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بتمهيد وتسوية الطرق المؤدية من وإلى تلك اللجان والمقار، والخروج بمستوى تنظيمي عالي ومتميز من خلال تنظيم العملية الانتخابية والتيسير على الناخبين، مؤكدًا على أهمية توفير سُبل الراحة للناخبين، وتسهيل دخول الأشخاص من ذوي الإعاقة أثناء عملية التصويت، وحسن استقبال ضيوف المحافظة المشاركين في العملية الإنتخابية.

وأشار المحافظ إلى أهمية المشاركة الإيجابية للمواطنين في العملية الانتخابية، التي تعكس مدى ثقافة ووعي الشعب المصري.

وأوضح "الفقي" أن عدد الناخبين المدرجين بكشوف الانتخابات ممن لهم حق التصويت بمحافظة سوهاج بلغ 3 ملايين و253 ألفًا و847 مواطنًا، مضيفًا أن عدد اللجان العامة بالمحافظة 18 لجنة، و603 مراكز انتخابية، بعدد لجان 675 لجنة فرعية.

جدير بالذكر أن الاجتماع شهده أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، عدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية، وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية من الجهات المعنية بالمحافظة.