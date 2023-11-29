جامعة زايد للعلوم الإنسانية تحتفل بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

احتفلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة بمقرها الرئيسي في أبوظبي وفرعها بعجمان، ونظمت في هذا الصدد عددا من الفعاليات والانشطه بحضور الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة ومشاركة جميع مكونات الأسرة الجامعية.

وتضمنت فعاليات الاحتفال فقرات شعرية ومسابقات تراثية وفنية وتاريخية، أبرزت أهم المحطات في مسيرة تأسيس دولة الاتحاد، كما اشتملت على فقرات شعبية وترفيهية تضمنت "دكان الطيبين" وركن التصوير التراثي وبيت الشعر وركن بين الماضي والحاضر إلى جانب عروض من الفرق الشعبية للاحتفاء بالتراث الإماراتي الأصيل، بالإضافة إلى عرض السيارات الكلاسيكية كما تضمن الحفل ركناً خاصاً للأطفال، وفي ختام الحفل أدى طلاب الجامعة قسم الولاء.

وفي كلمة بهذه المناسبة رفع الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية خالص التهاني والتبريكات إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، و والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى حكام الإمارات وأولياء العهود بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة، مؤكدا أن الإمارات قدمت للعالم تجربة فريدة في الوحدة والتلاحم المجتمعي، والذي بفضله تحقق الحلم الذي راود القيادة الرشيدة، وأصبح واقعا نعيشه وننعم بخيراته نحن والأجيال القادمة بإذن الله.

وأضاف "في كل يوم تمضي مسيرة الإمارات الاتحادية إلى الأمام، وتحقق المزيد من المكتسبات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة والسياسية الحكيمة التي عززت مكانة الدولة إقليميا وعالميا، وجعلتها في طليعة القوى الخيرة في العالم من خلال منجزاتها الحضارية والإنسانية.

وقال إن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تعزز على أرض الواقع، مضامين الوحدة ومعانيها السامية، من خلال موقعها العلمي والأكاديمي في الدولة.