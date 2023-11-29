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السيدة انتصار السيسي تطمئن على أطفال فلسطين بمستشفى العاصمة الإدارية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

زارت السيدة انتصار السيسي، اليوم، أطفال فلسطين في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان عليهم.

وقالت عبر صفحتها:"قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم".

وتابعت:"أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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