ادعى علاقته بمسؤولين.. ضبط المتهم بالنصب على سيدة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على سيدة والاستيلاء على أموالها.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء على أموالها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو في حقه (مقيم بمحافظة القاهرة) وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ادعاء علاقاته بالمسؤولين "على خلاف الحقيقة"، وقدرته على إنهاء إجراءات "قطعة أرض" ملك زوج المبلغة وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء منها على مبلغ مالي إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.